"); Турецький депутат отримав інфаркт після слів "Аллах покарає всіх, хто підтримає Ізраїль" (відео)
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Події

Турецький депутат отримав інфаркт після слів “Аллах покарає всіх, хто підтримає Ізраїль” (відео)

Турецький депутат отримав інфаркт

У вівторок,12 грудня, турецький депутат партії «Саадет», Коджаелі Хасан Бітмез, дістав серцевий напад і впав на землю одразу після завершення свого виступу в парламенті. Про це повідомляє видання CGTNturk, передає НСН.

Турецький депутат отримав інфаркт

Свою промову, присвячену бюджетним питанням, він закінчив антиізраїльською «викривальною» заявою, наповненою критикою, у тому числі й до своїх політичних опонентів. Депутата в тяжкому стані доставили до реанімації.

«Ви — спільники Ізраїля! Ви — спільники Ізраїля! На ваших руках кров палестинців. Ви — співавтори! Ви внесли свій внесок у кожну бомбу, яку скинув Ізраїль. І хай ви будете врятовані від осуду історії, ви не зможете уникнути гніву Аллаха. Моя всім повага», — закінчив свій виступ депутат і впав від інфаркту.

Як повідомляє CGTNturk, після інциденту депутати з лікарським досвідом надали Бітмезу невідкладну медичну допомогу прямо біля трибуни. Пізніше прибула бригада медиків. Довелося робити масаж серця. Бітмеза винесли із зали Парламенту на ношах і на кареті швидкої допомоги доставили до реанімації. Його стан наразі тяжкий. ЗМІ повідомляють, що депутат хворів на цукровий діабет і мав проблеми із серцем. Засідання парламенту зупинили на 20 хвилин.

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