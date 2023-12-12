"); Турецький депутат отримав інфаркт після слів "Аллах покарає всіх, хто підтримає Ізраїль" (відео)

У вівторок,12 грудня, турецький депутат партії «Саадет», Коджаелі Хасан Бітмез, дістав серцевий напад і впав на землю одразу після завершення свого виступу в парламенті. Про це повідомляє видання CGTNturk, передає НСН.

Турецький депутат отримав інфаркт

Свою промову, присвячену бюджетним питанням, він закінчив антиізраїльською «викривальною» заявою, наповненою критикою, у тому числі й до своїх політичних опонентів. Депутата в тяжкому стані доставили до реанімації.

«Ви — спільники Ізраїля! Ви — спільники Ізраїля! На ваших руках кров палестинців. Ви — співавтори! Ви внесли свій внесок у кожну бомбу, яку скинув Ізраїль. І хай ви будете врятовані від осуду історії, ви не зможете уникнути гніву Аллаха. Моя всім повага», — закінчив свій виступ депутат і впав від інфаркту.

Як повідомляє CGTNturk, після інциденту депутати з лікарським досвідом надали Бітмезу невідкладну медичну допомогу прямо біля трибуни. Пізніше прибула бригада медиків. Довелося робити масаж серця. Бітмеза винесли із зали Парламенту на ношах і на кареті швидкої допомоги доставили до реанімації. Його стан наразі тяжкий. ЗМІ повідомляють, що депутат хворів на цукровий діабет і мав проблеми із серцем. Засідання парламенту зупинили на 20 хвилин.

Турецький депутат втратив свідомість від інфаркту на словах “Ви не зможете уникнути гніву Аллаха”. Ці слова пролунали на закінчення промовипроти союзників Ізраїлю. Ультраконсервативного депутата Коджаелі Хасана Бітмеза забрали до реанімації прямо з трибуни. Його стан тяжкий. pic.twitter.com/2z5mPKMlHS — Інформатор (@informatorua) December 12, 2023

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