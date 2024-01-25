Трамп блокує допомогу Україні заради виборів – республіканці

Лідер республіканців в Сенаті США Мітч Макконнелл висловив сумніви, що Конгрес зможе домовитися про надання військової допомоги України до президентських виборів, які відбудуться у листопаді. Про це повідомляє punchbowl.news. Інформацію також підтверджує CNN. Передає НСН.

Трамп блокує допомогу Україні заради виборів

На закритій зустрічі республіканців у Сенаті щодо України Макконнелл сказав, що час і політична воля для ухвалення двопартійного компромісу щодо безпеки кордонів, від якого залежить і виділення допомоги Україні, швидко закінчуються — і, можливо, вже закінчилися.

Макконнелл сказав сенаторам від Республіканської партії, що до початку переговорів про безпеку кордону тема імміграції об’єднувала республіканців, а допомога Україні – роз’єднувала.

“Політика щодо цього змінилася”, — сказав Макконнелл.

За його словами, Дональд Трамп хоче побудувати свою передвиборчу кампанію саме на темі протидії імміграції.

“Ми не хочемо нічого робити, щоб нашкодити йому”, — сказав Макконнелл.

Під час виступу в середу Макконнелл заявив, що підтримка України є питанням “холодних жорстких американських інтересів”. Але при цьому він визнав, що компроміс щодо кордону заради розблокування грошей для України, який він сам просував, опинився під загрозою, і потрібен новий підхід.

Макконнелл визнав, що Трамп продовжує тримати під своїм контролем Республіканську партію, і назвав його “кандидатом”, хоч офіційного висування від партії ще не було.

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