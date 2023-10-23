Трамп назвав найнебезпечнішу столицю світу: деталі

Колишній президент США Дональд Трамп накинувся із черговими звинуваченнями на Джо Байдена. За його словами Вашингтон за поточної влади на чолі з Джо Байденом нібито перетворився на «брудну, наповнену злочинністю смертельну пастку». Про це пише Главком, передає НСН.

Трамп назвав найнебезпечнішу столицю світу

Трамп дав обіцянку, що у разі повторного обрання як американський глава швидко приведе місто до ладу.

«Вашингтон перетворився на брудну, наповнену злочинністю смертельну пастку. Зараз це, мабуть, найнебезпечніша столиця у світі», – резюмував політик.

Трамп так негативно висловився про Вашингтон, бо не впевнений у справедливому судовому розгляді справи стосовно сина Джо Байдена. Трамп запевняє у можливому втручанні у судовий розгляд у окрузі Колумбія (Вашингтон), тож, за словами колишнього очільника Білого дому, він вимушений буде вимагати змінити місце проведення суду над Байденом-молодшим.

Нагадаємо, йдеться про те, що президент США Джо Байден може незабаром виступити в суді як свідок. Як відомо, Байден буде головним свідком захисту, якщо стосовно його сина Хантера Байдена розпочнеться судовий процес.

У чому звинувачують Хантера Байдена

Розслідування у справі щодо Хантера Байдена триває від 2018 року, коли стало відомо, що він незаконно володів револьвером Colt Cobra 38 та приховував, що вживає наркотики. Крім того, сина чинного президента підозрювали у несплаті податків на понад $100 тисяч.

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