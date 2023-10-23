5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Політика

Трамп назвав найнебезпечнішу столицю світу: деталі

Трамп назвав найнебезпечнішу столицю світу
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Колишній президент США Дональд Трамп накинувся із черговими звинуваченнями на Джо Байдена. За його словами Вашингтон за поточної влади на чолі з Джо Байденом нібито перетворився на «брудну, наповнену злочинністю смертельну пастку». Про це пише Главком, передає НСН.

Трамп назвав найнебезпечнішу столицю світу

Трамп дав обіцянку, що у разі повторного обрання як американський глава швидко приведе місто до ладу.

«Вашингтон перетворився на брудну, наповнену злочинністю смертельну пастку. Зараз це, мабуть, найнебезпечніша столиця у світі», – резюмував політик.

Трамп так негативно висловився про Вашингтон, бо не впевнений у справедливому судовому розгляді справи стосовно сина Джо Байдена. Трамп запевняє у можливому втручанні у судовий розгляд у окрузі Колумбія (Вашингтон), тож, за словами колишнього очільника Білого дому, він вимушений буде вимагати змінити місце проведення суду над Байденом-молодшим.

Нагадаємо, йдеться про те, що президент США Джо Байден може незабаром виступити в суді як свідок. Як відомо, Байден буде головним свідком захисту, якщо стосовно його сина Хантера Байдена розпочнеться судовий процес.

У чому звинувачують Хантера Байдена

Розслідування у справі щодо Хантера Байдена триває від 2018 року, коли стало відомо, що він незаконно володів револьвером Colt Cobra 38 та приховував, що вживає наркотики. Крім того, сина чинного президента підозрювали у несплаті податків на понад $100 тисяч.

Раніше ми писали: Як росія допомагає ХАМАСу: деталі розвідки

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×