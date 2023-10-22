Як росія допомагає ХАМАСу: деталі розвідки

Під час офіційних зустрічей терористи ХАМАСу домовилися із росією щодо передачі зброї, зокрема йдеться про стрілецьке піхотне озброєння. Про це в інтерв’ю повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, передає НСН.

Як росія допомагає ХАМАСу

«Увесь світ бачив візити представників ХАМАСу до москви. І це офіційні візити, вони не приховувались. І обговорювались під час цих візитів не розвиток балету і культури, не захист клімату і не якісь проведення вечорів кремлівсько-ХАМАСької дружби. Зрозуміло, що цікавило обидві сторони», – сказав він.

Юсов зауважив, що росія знала про певні плани ХАМАСу проти Ізраїлю.

«Зроблено це було ще до здійснення останніх атак на Ізраїль, тобто, так чи інакше, росія була поінформована до того, що якісь речі будуть відбуватися. І відеокадри із російською мовою, яка звучала в ході атак на Ізраїль, вони так само чули і аналіз підтверджує ці факти. Тобто це інформація, якою володіє не тільки Україна – про неї знають і в Ізраїлі, і наші партнери та союзники у світі», – додав він.

Окрім того, представник ГУР підтвердив, що росія навчає арабських інструкторів влучати по ізраїльській техніці з FPV-дронів.

«І оперативна інформація, і агентурна робота, і не тільки. Також є обмін інформацією в міжнародному плані. Так, російські інструктори, росія, використовуючи так звані ПВК (робила це, – ред.). Ще раз наголосимо, жодних приватних військових компаній на росії не існує – це все частина російських спецслужб, це структури, які працюють за підтримки і та повністю за фінансування російського бюджету або навколобюджетних структур. Зрештою, людина, схожа на путіна, це підтверджувала стосовно ПВК «Вагнера» в прямому ефірі. І так, виконує завдання, в тому числі воєнно-політичного керівництва режиму, який зараз править територією з назвою російська федерація», – підкреслив він, наголосивши, що контакти РФ та ХАМАСу були «достатньо давно».

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