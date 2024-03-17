Трамп назвав Зеленського “видатним продавцем” і вимагає повернення грошей від України

Трамп назвав Зеленського “видатним продавцем” і наголосив на тому, що Україна повинна повернути усі гроші, які США виділили на боротьбу проти країни-агресорки росії.

Про це Дональд Трамп сказав на передвиборчому мітингу в Огайо, передає НСН.

“Вони повинні повернути нам гроші. Дайте їм гроші у кредит. Або видайте рахунок на 60 мільярдів”, — наголосив кандидат в президенти США.

Він назвав Президента України Володимира Зеленського “одним з найкращих продавців в історії”, який нібито лише вимагає гроші від США.

“Я вам кажу, Зеленський — один з найкращих продавців в історії: кожного разу, коли він приїжджає, то повертається додому з 50-60 мільярдами доларів”, — заявив Трамп.

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