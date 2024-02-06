Трамп погрожує мститися тим, хто проти нього: кому та як саме

У випадку перемоги Дональда Трампа на виборах у 2024 році, він розпочне період “президентство відплати”. Багато членів його партії вже висловили занепокоєння щодо цього. Про це пише The Washington Post, передає НСН.

Трамп погрожує мститися тим, хто проти нього

Глава партії висловив своє незадоволення своїм радниками відносно низької лояльності членів своєї партії. У зв’язку з цим він вирішив вживати більш жорсткі заходи. Зокрема, він зобов’язався підірвати кар’єри всіх, хто не підтримує його.

Деяким республіканцям, які є прихильниками головної опонентки Трампа Ніккі Гейлі, вже погрожували тим, що вони ніколи не зможуть бути наближеними до лідера партії. Головний радник експрезидента заявив, що кар’єру члена Палати представників Боба Гуда буде зруйновано. Так він подав сигнал усім, хто проти Трампа. Тобто, всім республіканцям, які його не підтримують.

Однак головною стратегією висування Трампа в кандидати на пост президента не є залякування сопартійців, повідомляє джерело з посиланням на радників лідера Республіканської партії. Нібито основною метою є перемога над Джо Байденом.

Дональд Трамп вміє прощати

Коли йому це вигідно, він швидко забуває про дії та висловлювання сопартійців. Так, він “вибачив” Рона ДеСантіса, губернатора Флориди, коли той вийшов із президентських перегонів. Він заявив, що підтримує Трампа.

Політтехнологи тоді сказали, що ДеСантісу лідер Республіканської партії виявився “не по зубах”. Однак були й інші проблеми у його виборчій кампанії. Деякі джерела WP заявляли, нібито Трамп робить все можливе, щоб ДеСантіс не балотувався у президенти ще й у 2028 році.

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