Байден нецензурно висловився та розкритикував Трампа – Politico

Президент Сполучених Штатів Америки, Джо Байден, висловився щодо свого основного суперника, Дональда Трампа, у зв’язку з майбутніми виборами. Про це пише видання Politico, передає НСН.

Байден нецензурно висловився та розкритикував Трампа

Зазначається, що під час розмови з близькими друзями та помічниками, Байден охарактеризував Трампа як “хворого у*бка”. За словами американського лідера, експрезидент відчуває насолоду від чужих трагедій.

“За словами однієї людини, яка розмовляла з президентом, Байден нещодавно сказав про Трампа: “Який же цей хлопець гр**баний м*дак”, — йдеться в матеріалі видання.

Наразі Білий дім не давав ніяких коментарів з цього приводу.

Такі слова суперечать образу президента США, який часто наголошує на тому, що прагне знизити жорстокість в країні. Як зазначають у виданні, подібні висловлення доводять гнів Байдена, який він відчуває до політика. Цей гнів, ймовірно, спровокований ще й тим, що нинішній глава держави переймається за майбутні вибори та розуміє, що зіткнеться зі своїм найбільшим опонентом.

Кампанія Трампа засудила Байдена за його висловлювання.

“Дуже шкода, що безчесний Джо Байден нешанобливо ставиться до президентства як публічно, так і в приватному порядку. Але, знову ж таки, немає нічого дивного в тому, що він не поважає 45-го президента так само, як він не поважає американський народ своєю провальною політикою”, — наголосив старший радник передвиборчої кампанії Трампа Кріс Лацивита.

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