Стало відомо, чи буде Лукашенко балотуватися в президенти у 2025-му році

Журналісти запитали, чи буде Олександр Лукашенко балотуватися на президентських виборах у 2025-му році. Про це пише білоруське видання Belta, передає НСН.

Чи буде Лукашенко балотуватися в президенти у 2025-му році

“Піду, піду, піду. І чим складнішою буде обстановка, чим активніше вони розбурхуватимуть наше суспільство (втікачі. — Ред.) і вас у тому числі чим вони більше напружуватимуть вас, мене і суспільство, тим швидше я піду на ці вибори”, — сказав Лукашенко.

За його словами, залишати президентську посаду у такий “непростий та невизначений період” буде “рівнозначно зраді”.

Водночас він сказав, що до виборів ще цілий рік, а тому багато що може змінитися.

“Звичайно, я і всі ми, суспільство, реагуватимемо на те, які зміни відбуватимуться в нашому суспільстві і в якій ситуації ми підійдемо через рік до голосування”, — додав самопроголошений президент.

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