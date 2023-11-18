Співробітницю Сбербанку облили зеленкою під крики “Слава Україні”: деталі

У росії розганяють історію про напад “проплаченої” патріотки України на співробітників “Сбербанку” в Підмосков’ї. Про це пише Baza, передає НСН.

Співробітницю Сбербанку облили зеленкою під крики “Слава Україні”

27-річна Анна Г. облила співробітницю банку зеленкою з криками “Слава Україні”. Подія трапилася 17 листопада на вулиці Радянська в місті Єгор’євськ.

“Анна Г. попрямувала до вікна №5. Там вона дістала тюбик із зеленкою і облила співробітницю, вигукуючи при цьому проукраїнське гасло”, – йдеться в повідомленні.

Дівчину затримали поліцейські, які виїхали на виклик. Під час спілкування з силовиками Анна зізналася, що в день нападу їй подзвонив невідомий чоловік у “ватсап” і запропонував гроші за “акцію з зеленкою”, стверджують росЗМІ.

У підсумку на неї склали протокол про дрібне хуліганство.

Раніше ми писали: ЗСУ закріплюються на лівобережжі Дніпра і під Бахмутом – ситуація на фронті 18 листопада