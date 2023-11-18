ЗСУ закріплюються на лівобережжі Дніпра і під Бахмутом – ситуація на фронті 18 листопада

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот тридцять третю добу. Про ситуацію на фронті 18 листопада, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 18 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ) ударними БпЛА типу «Shahed».

Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників «Shahed-136/131».

«Шахеди» атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Загальна ситуація на фронті 18 листопада

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу “Shahed-136/131”. Протиповітряною обороною знищено 9 ударних БпЛА.

Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 37 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Куп’янськ Харківської області; Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії північніше Серебрянки Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 11 атак окупантів в районах Васюківки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів біля Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області. Тут Сили оборони відбили 23 атаки.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 21 атаку.

На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії південніше Водяного Донецької області, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії неподалік Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито 3 атаки.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Підрозділи морської піхоти разом з іншими складовими Сил оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, де минулої доби відбили 12 атак ворога. Наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах та завдають вогневого ураження окупантам.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони, пункт управління та склад боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 620 окупантів, 7 танків, 9 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 17 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 14 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 317380 (+620) осіб,

танків ‒ 5422 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 10141 (+9) од,

артилерійських систем – 7726 (+14) од,

РСЗВ – 896 (+1) од,

засоби ППО ‒ 586 (+1) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 5726 (+17),

крилаті ракети ‒ 1563 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10091 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 1090 (+4)

Дані уточнюються.

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