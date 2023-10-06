Шольц пояснив свої побоювання щодо надання Україні ракет Taurus – подробиці

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер, 5 жовтня, спробував виправдати своє небажання постачати Україні крилаті ракети Taurus, назвавши це «конституційними обмеженнями» та ризиком «ескалації». Про це повідомляє Politico, передає НСН.

Шольц пояснив свої побоювання щодо надання Україні ракет Taurus

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чому він все ще не погодився надати крилаті ракети, канцлер сказав, що таке рішення може бути прийнято лише після «ретельного обмірковування».

«Зрештою, коли війна триває так довго, ці міркування не можуть припинитися одразу», — сказав Шольц.

Він додав, що його уряд повинен враховувати, «що конституція вимагає від нас і які наші варіанти дій».

«Ми, звичайно, повинні гарантувати, що не буде ескалації війни і що Німеччина не стане частиною конфлікту. Забезпечити це також моє завдання як канцлера», — сказав Шольц.

При цьому канцлер Німеччини не уточнив, які «конституційні обмеження» він мав на увазі.

Зазначалося, що він хоче схвалити поставку Taurus лише тоді, коли переконається у технічній модифікації, яка унеможливлювала б такі атаки. При цьому інших фундаментальних сумнівів щодо передачі Україні ракет він не має.

У Берліні наголошують, що обмеження не поширюється на можливі атаки на цілі в тимчасово окупованому росією Криму.

Водночас видання зазначає, що він таки стурбований тим, що Україна може використати ракети для удару по Кримському мосту, який з’єднує окупований півострів з Росією.

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