Шойгу заснув під час виступу путіна (фото)

У четвер, 29 лютого, президент РФ володимир путін звернувся до Федеральних зборів, де він знову висловив низку пропагандистських заяв щодо цілей війни в Україні. Виступ виявився настільки “захоплюючим”, що міністр оборони країни-терористки Сергій Шойгу заснув. Про це пише Телеграф, передає НСН.

Шойгу заснув під час виступу путіна

Під час прямої трансляції було видно, що він сидить із заплющеними очима. Не більш зацікавленими були й інші учасники цієї події.

На опублікованих знімках видно, наскільки присутнім нудно. Багато політиків дуже повільно моргали, слухаючи виступ диктатора.

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