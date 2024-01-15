Що сталось з ПВК Вагнера: у ГУР розповіли подробиці

Представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький розповів, що всі угрупування російської ПВК Вагнер переформатовані. Наразі одна частина перебуває у підпорядкуванні Збройних сил РФ, інша – вступила до аналогічних приватних компаній.

Про це він сказав в інтерв’ю “РБК-Україна”, передає НСН.

Що сталось з ПВК Вагнера

За словами Скібіцького, “вагнерівці”, які підписали контракт з Міністерством оборони РФ чи Росгвардією, продовжують свою службу або в Збройних силах країни-агресорки, або в інших приватних компаніях.

“Також відбулося переформатування групи “Вагнера” в інших країнах, де вони були залучені, насамперед в Африці, на Близькому Сході – в Сирії, в Лівії”, – зазначив представник ГУР.

Він також додав, що наразі у цих країнах ПВК “Вагнер”, як такого, вже немає.

“Там діють інші приватні військової кампанії. Вони контролюються російським міністерством оборони”, – резюмував Скібіцький.

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