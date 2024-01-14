Що таке хвороба Х та чи буде ще одна пандемія – подробиці

ВООЗ попередила про хворобу Х, яка може бути у 20 разів смертоноснішою за COVID-19. Про це пише Forbes, передає НСН.
Що таке хвороба Х
Хвороба X – це гіпотетична невідома загроза. Ця назва використовується вченими для розроблення контрзаходів, включно з вакцинами та тестами, які можна буде використовувати в разі майбутнього спалаху.
Зазначається, що ще в листопаді 2022 року ВООЗ скликала групу з понад 300 вчених для вивчення невідомого патогена, який може спричинити серйозну пандемію.
Пріоритетні віруси та патогени
Виконавчий директор Програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Раян заявив про виявлення прогалин у знаннях не тільки щодо хвороби X, а й низки вірусів і патогенів, визначених як пріоритетні.
Серед пріоритетних вірусів експерти називають COVID-19, геморагічну лихоманку Крим-Конго, Ебола, Марбург, лихоманку Ласса, східний респіраторний синдром (СРС), важкий гострий респіраторний синдром (ТГРС), Ніпах, лихоманку Рифт-Валлі та Зіка.
Генеральний директор Коаліції за інновації в галузі забезпечення готовності до епідемій Річард Гетчетт заявив, що хвороба X – це те, до чого слід підготуватися.
У статті 2021 року, опублікованій у Cambridge University Press, гіпотетичний спалах хвороби X порівнюється з іншими несподіваними інфекційними захворюваннями, які застали медичний світ зненацька.
На Всесвітньому економічному форумі в Давосі планують обговорити можливу пандемію через хворобу Х, про яку попередила ВООЗ.
“З огляду на нові попередження Всесвітньої організації охорони здоров’я про те, що невідома хвороба X може призвести до 20 разів більшої кількості смертельних випадків, ніж пандемія коронавірусу, які нові зусилля потрібні, щоб підготувати системи охорони здоров’я до численних майбутніх викликів”, – йдеться у програмі заходу.
Раніше ми писали: Курці “оцінять”: в Україні на пачках сигарет з’являться нові страшні фото і не тільки