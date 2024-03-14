Російські вибори на окупованих територіях України є нелегітимними: 20 держав зробили заяву

20 країн світу підписали спільну декларацію, у якій засудили російські вибори на тимчасово окупованих територіях як нелегітимні. Політики відзначили, що цей процес не має жодного відношення до демократичної реальності.
Заяву опублікував у соцмережі Х голова Комітету міжнародних справ Сейму Литви Жиґімантас Павільоніс, передає НСН.
Російські вибори на окупованих територіях України є нелегітимними
Під документом підписалися представники Чехії, Німеччини, Латвії, Люксембурга, Молдови, Польщі, Ізраїля, США, Чехії, Ірландії, Італії, Ісландії, Румунії та низки інших.
“Спільна заява голів комітетів у закордонних справах: ми однозначно відкидаємо легітимність виборів, проведених росією на окупованих українських територіях… позбавлених будь-якої видимості демократичної дійсності”, – написав Павільоніс.
“Ми солідарні з Україною, підтверджуючи її повну незалежність, суверенітет та територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом, Херсоном, Запоріжжям, Донецьком та Луганськом”, – йдеться у тексті заяви.
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