Російські вибори на окупованих територіях України є нелегітимними: 20 держав зробили заяву

20 країн світу підписали спільну декларацію, у якій засудили російські вибори на тимчасово окупованих територіях як нелегітимні. Політики відзначили, що цей процес не має жодного відношення до демократичної реальності.

Заяву опублікував у соцмережі Х голова Комітету міжнародних справ Сейму Литви Жиґімантас Павільоніс, передає НСН.

Російські вибори на окупованих територіях України є нелегітимними

Під документом підписалися представники Чехії, Німеччини, Латвії, Люксембурга, Молдови, Польщі, Ізраїля, США, Чехії, Ірландії, Італії, Ісландії, Румунії та низки інших.

“Спільна заява голів комітетів у закордонних справах: ми однозначно відкидаємо легітимність виборів, проведених росією на окупованих українських територіях… позбавлених будь-якої видимості демократичної дійсності”, – написав Павільоніс.

“Ми солідарні з Україною, підтверджуючи її повну незалежність, суверенітет та територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом, Херсоном, Запоріжжям, Донецьком та Луганськом”, – йдеться у тексті заяви.

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