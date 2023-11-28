Росіяни наймають жінок у штурмові загони на війну – подробиці

Російський батальйон “Еспаньола” почав вербувати до своїх лав жінок для служби в штурмових загонах. Їх планують відправити на війну проти України. Про це пише видання “Важливі історії”, передає НСН.

Росіяни наймають жінок у штурмові загони на війну

Батальйон пропонує жінкам “реалізуватися” не тільки у снайперській справі.

“Жінки в нашій бригаді працюють і в з’єднаннях штурмовиків, і в медицині, зв’язку, а також у підрозділах РЕБ, РЕР і БПЛА”, – заявили в батальйоні.

Які умови служби

Журналістка “Важливих історій” написала одному з адміністраторів Telegram-каналу “Еспаньйоли” під виглядом кандидата і дізналася про деталі служби.

Зазначається, що перший контракт укладається на 6 місяців, з них 1-2 йде на навчання і злагодження. Зарплата надається в розмірі 110-120 тисяч рублів (1200-1300 доларів), але на війні в Україні вона збільшується вдвічі.

“Другий контракт можливий – від 3 місяців, обговорюється індивідуально. При підписанні першого контракту передбачена одноразова виплата в 50 тисяч (560 доларів)”, – йдеться у відповіді.

У разі поранення жінка отримає від 1 до 3 млн (11-33 тисяч доларів), у разі смерті близькі отримають 5 млн (56 тисяч доларів).

Жінки нібито можуть достроково повернутися з війни

Також журналісти повідомили, що контракт на військову службу укладається з ПВК “Редут”, куди входить “Еспаньола”.

Це дозволяє зробити його строковим, а саме наказ Міноборони про дію контрактів до кінця війни проти України на них нібито не поширюється.

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