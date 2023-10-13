Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, яка визнає главу володимира путіна диктатором, а саму росію – диктатурою. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає НСН.

Росія — диктатура: у ПАРЄ одностайно ухвалили відповідну резолюцію

Відповідне рішення було підтримано всіма 43 учасниками на засіданні у п’ятницю, 13 жовтня.

За словами Олексія Гончаренка, в ПАРЄ висловили заклик до всіх країн: після того, як закінчиться президентський термін путіна (березень 2024 року), вважати його нелегітимним лідером і зупинити всі контакти з ним.

“Це рішення ухвалено одностайно! Щоб ви розуміли, які настрої в ПАРЄ! Путіне, ти вбивця, злочинець і диктатор. З днем народження, ху*ло. Працюємо далі!” – прокоментував Гончаренко.

Він додав, що до резолюції були внесені його пропозиції, і всі вони отримали підтримку в ПАРЄ. Зокрема про те, що в РФ відсутня політична культура, яка призвела до пасивності та фактичної відсутності громадянського суспільства. Також нардеп вказав на обмежену реакцію міжнародної спільноти, яка встановлює прецедент для країн, де немає сталої практики демократії, що диктатура – це нормально.

“Це дуже небезпечно. Так трапилося в Білорусі, коли в 2020 році владу зберіг самопроголошений президент Олександр Лукашенко”, – зазначив він у правках.

Окрім того, підкреслив, що росія використовує акти агресії проти суверенних націй як стратегію для підвищення внутрішнього іміджу лідера, і прикладами цього є Чеченські війни кінця 1990-х років, вплив РФ у регіоні Придністров’я Молдови та її агресія проти Грузії у 2008 році.

“Дуже важливе рішення ухвалено щойно в ПАРЄ! Ще раз показує, що нічого не буде забуте і за все доведеться відповідати диктаторам”, – підсумував Гончаренко.

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