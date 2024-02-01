Росія заманює та продає на війну сирійських біженців – розслідування

Москва відправляє на війну в Україну біженців із країн Арабського та Африканського регіонів, як зазначено в розслідуванні російського видання “Новая газета”, передає НСН.

Росія заманює та продає на війну сирійських біженців

За повідомленням, на фронт вербують людей із цих країн за допомогою посередників, які, зокрема, організовують переправу біженців до Європи через росію і Білорусь, часто це співвітчизники завербованих.

“У сирійських і російських телеграм-каналах поширюють ролики з уродженцями Єгипту, Сирії, Сомалі та Індії у військовій формі, а також фото і відео російських паспортів, які їм видають. Всі паспорти сирійців були видані в Якутії”, – йдеться в матеріалі.

Вербуванням сирійців займається посередник Вассім Аль Дімашкі, який раніше вербував людей у ПВК “Вагнер”. Він обіцяє, що сирійці приїдуть в Якутію “охороняти золоті копальні та алмазні рудники”. В останній групі новобранців, яку він відправив до росії, було 40 осіб. За кожного завербованого Вассім отримує близько 337 доларів.

Потім цих людей направляють до Москви, де їх зустрічає інший співвітчизник – доктор Акрам Діб Тарраф. Він отримує 320 тисяч рублів за кожну людину, яка укладає контракт із Міноборони РФ.

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