РФ розпочала нову гібридну війну проти Грузії – Зурабішвілі

Росія розпочала новий етап гібридної війни проти Грузії, застосовуючи різноманітні форми та види зброї. Про це заявила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, передає НСН.

РФ розпочала нову гібридну війну проти Грузії

За її висловами, РФ продовжує проводити гібридну війну проти Грузії, використовуючи всі доступні інструменти. Обговорюючи виклики, з якими стикається Грузія у 2023 році, президентка згадала війну в Україні.

“Росія не змогла зломити Україну, ба більше, вона не змогла підірвати єдність і солідарність Європи і навіть зміцнила її. Незважаючи на невдачу або через неї, Росія почала нову гібридну війну (війну без війни) проти Грузії, для якої вона використовує всі форми і зброю”, – зазначила Зурабішвілі.

Також вона наголосила, що план росії щодо перетворення Очамчирського порту на військову базу ставить за мету перенесення протистояння на Чорне море, в їхні територіальні води, тим самим створює загрозу стратегічній перспективі Чорного моря.

РФ посилює анексію захоплених територій

Зурабішвілі розповіла про оголошення мобілізації на окупованих територіях, а також кроки, зроблені в напрямку анексії, згадавши захоплення Очамчирського порту, державної резиденції в Бічвінті та сухумського аеропорту Бабушера.

За її словами, на лінії окупації тривають постійні залякування, переслідування, викрадення і вбивства місцевих жителів.

Відносини Грузії та росії

Офіційна влада Грузії розглядає Абхазію і Південну Осетію як території, які окупувала РФ.

Раніше глава окупаційної адміністрації Абхазії Аслан Бжанія заявив, що нібито домовився з росією про те, що вона створить на території регіону базу, де розмістить Чорноморський флот.

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