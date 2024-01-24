Повідомлено про підозру гендиректору найбільшої ракетної корпорації РФ – СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру генерального директора російської корпорації “Тактичне ракетне озброєння” Бориса Обносова. Його звинуватили у сприянні збройній агресії країни-терориста.

Про це повідомила прес-служба СБУ. Інформація з’явилася на офіційному телеграм-каналі, передає НСН.

Повідомлено про підозру гендиректору найбільшої ракетної корпорації РФ

У відомстві зазначили, що Обносов входить до близького оточення російського диктатора володимира путіна. Він також очолює найбільший підсанкційний холдинг росії, який виробляє крилаті ракети та керовані авіабомби, які застосовуються у війні проти України.

У СБУ уточнили, що за майже 2 роки повномасштабного вторгнення росія лише крилатими ракетами Х-101 та Х-555 завдала понад 140 ударів по цивільній інфраструктурі та енергооб’єктам України.

Під час масованих обстрілів країни окупанти використовує й інші “вироби” корпорації, серед яких:

крилаті та протикорабельні ракети П-800 “Онікс”, Х-22, Х-32 та Х-59;

керовані авіаційні бомби серії КАБ-500 та КАБ-1500.

У СБУ встановили, що за кілька місяців до початку повномасштабної війни Борис Обносов отримав звання “героя росії” за безпосередню участь у підготовці до вторгнення.

Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України – допомога у веденні агресивної війни.

У СБУ наголосили на тому, що зараз тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави. Борис Обносов має бути оголошений у міжнародний розшук.

Крім того, правоохоронці здійснюють слідчі дії, спрямовані на виявлення, блокування та подальше стягнення до доходу України всіх іноземних активів фігуранта.

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