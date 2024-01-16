Польські перевізники погодилися призупинити блокаду кордону: відомо дату

Уряд Польщі та страйкуючі перевізники домовилися про призупинення протесту на кордонах України. Це означає, що блокаду для вантажного транспорту, яка триває з листопада-2023, буде припинено 17 січня з 13:00 за київським часом. Попередньо страйк згортається до 1 березня 2023 року. Передає НСН.

Польські перевізники погодилися призупинити блокаду кордону

Про досягнення такої домовленості заявив представник польського Комітету захисту перевізників та роботодавців транспорту Томаш Борковський, повідомив Reuters. Борковський є одним із координаторів страйку. І, за його словами, це не остаточні домовленості, тож протести можуть поновитися.

“Це не кінець, але протест буде припинено. Ми домовилися про певні умови, ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд”, – сказав Борковський.

Він уточнив, що протестувальники досягли угоди з урядом про “певні умови”, проте які саме ці за умови, не повідомляється. Однією з основних вимог польських перевізників було повернення дискримінаційної системи ліцензування для українських колег. Українська сторона заявляла, що не піде на такий крок.

Польський політик із ультраправої партії Ruch Narodowy Рафал Меклер підтвердив, що перевізники покинуть прикордонні пункти 17 січня. Втім, він назвав те, що відбувається, “стратегічною паузою”.

“Протест припинено до 1 березня. Якщо нам не вдасться знайти рішення, ми повернемося на кордон. Ми надаємо міністерству довіру. Це не капітуляція, а стратегічна пауза”, – заявив Меклер.

Раніше польські фермери вже призупинили блокаду біля пункту пропуску “Медика – Шегині” після того, як уряд погодився на їхні вимоги. Перевізники ж продовжили блокувати для фур три інші пункти пропуску: “Ягодин”, “Рава-Руська” та “Краковець”.

Раніше ми писали: Українські біженці за кордоном – що чекає на переселенців у 2024 році