Польща призупинила розслідування щодо падіння ракети в Пшеводуві: висновки

Польська прокуратура завершила розслідування інциденту з падінням та вибухом ракети у селі Пшеводув у листопаді 2022 року, внаслідок якого загинули двоє людей. Про це повідомляє RMF24, передає НСН.

Польща призупинила розслідування щодо падіння ракети в Пшеводуві

Згідно з висновками польських слідчих, це була українська ракета ППО, випущена під час масованого російського ракетного обстрілу.

“Розслідування було призупинено через відсутність будь-якої співпраці з боку України щодо пояснення цієї трагедії. У прокуратурі зазначають, що ухвалили рішення “у зв’язку з довготривалою перешкодою у подальшому провадженні, яка полягає в очікуванні виконання запитів про міжнародну правову допомогу”, – пише видання.

Зазначається, що зупинення провадження означає, що неможливо остаточно встановити обставини цієї події, а отже, вказати, хто саме винен у смерті громадян Польщі.

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