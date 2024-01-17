Польща хоче уберегти себе від напливу товарів з України: як саме

Польща наполягає на запровадженні регіональних механізмів захисту від напливу українських агротоварів на ринок. Водночас польський уряд готовий працювати над розвитком портової інфраструктури для транзиту українських товарів до третіх країн.

Про це в коментарі виданню Business Insider сказав міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, передає НСН.

Польща хоче уберегти себе від напливу товарів з України

За його словами, Єврокомісія має надати проєкт розпорядження щодо продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року. Відтак Міністерство сільського господарства Польщі вимагає внесення змін в положення документу щодо прискорення реалізації захисних механізмів на регіональному рівні, якщо ринкова проблема стосується не всього ЄС, а окремої держави-члена або регіону.

За словами Секерського, Варшава прагне убезпечити себе від негативних наслідків напливу на польський ринок української с/г продукції. Наразі в країні тривають внутрішні консультації щодо введення ліцензій на експорт сільськогосподарських товарів, які запропонувала українська сторона.

“Після переговорів з міністром сільського господарства України Миколою Сольським ми спільно домовилися, що будуть створені технічні групи, завданням яких, серед іншого, буде розробка певних рамок, у яких має регулюватися торгівля між Польщею та Україною”, — сказав Секерський.

За його словами, у Варшаві є політична воля щодо розвитку інфраструктури, яка сприятиме транзиту українських товарів до третіх країн. Він запевнив, що уряд буде працювати над розвитком портової інфраструктури.

“Раніше, на жаль, у цій сфері мало що робилося. Тому для оптимізації і покращення можливостей транзиту с\г продукції з України необхідно буде співпрацювати з іншими міністерствами щодо розвитку портової, залізничної та складської інфраструктури”, — пояснив польський міністр.

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