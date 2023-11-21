По всьому світу фіксують хвилю вивержень вулканів: що кажуть експерти

Минулого тижня по всьому світу вивергалися вулкани – цілий шквал вулканів. Але що це – збіг чи причина хвилюватися? Про це пише OBOZ.UA, передає НСН.

По всьому світу фіксують хвилю вивержень вулканів

Виверження вулканів за останні тижні, схоже, не сходять із перших сторінок ЗМІ: у Мексиці та Італії вулкани вивергають попіл та дим, у Японії прокинувся підводний вулкан, утворивши новий острів, а в Ісландії – через загрозу виверження евакуювали ціле місто, на вулицях якого пішли тріщини. Картинка, м’яко кажучи, виглядає апокаліптичною і в соцмережах уже з острахом пишуть, що скоро буде ще гірше. Але у вчених своя точка зору на те, що відбувається.

Експерти переконані, що жодних причин для занепокоєння немає, рівень вулканізму, який спостерігається, є цілком нормальним явищем. За даними Геологічної служби США (USGS), у світі налічується приблизно 1 350 потенційно активних вулканів.

“Зараз на Землі (на суші) відбувається близько 46 вивержень вулканів. Ми живемо на дивовижній планеті. Це абсолютно нормально”, – написала фізичний вулканолог з Університету Вайкато в Новій Зеландії Джанін Кріппнер на своїй сторінці у соцмережі X (раніше відомій як Twitter).

Згідно з Програмою глобального вулканізму Смітсонівського інституту, за останніми даними у стані “безперервного виверження” перебувають 46 вулканів. Це означає, що приблизно кожні три місяці відбувається виверження, а деякі вулкани, як-от вулкан у Мексиці, вивергаються ще з 2005 року. Зазвичай кількість вулканів, які перебувають у стані безперервного виверження, сягає 40-50, причому близько 20 з них вивергаються щодня.

Відповідно до звіту, який було опубліковано 14 листопада 2023 року, 19 вулканів перебувають в активному, майже щоденному стані виверження. Нижче наведено список цих вулканів.

Рейк’янес на півострові Рейк’янес, Ісландія; Айра на острові Кюсю, Японія; Дуконо в Халмахера, Індонезія; Ебеко на острові Парамушир, Росія; Етна на Сицилії; Фуего в Гватемалі; Грейт-Сіткін на островах Андреаноф, США; Левотолок на острові Лембата в Індонезії; Майон на Лусоні, Філіппіни; Мерапі в Центральній Яві; Попокатепетль у Мексиці; Рінкон-де-ла-В’єха в Коста-Ріці; Санта-Марія на південному заході Гватемали; Семеру на Східній Яві; Шевелуч у Центральній Камчатці, Росія; Шишалдін на Лисячих островах, США; Суваноседжіма на островах Рюкю, Японія; Таал на Лусоні, Філіппіни; Вільярріка в Центральному Чилі.

Професор вулканології та геофізичних небезпек в Університетському коледжі Лондона Крістофер Кілберн погоджується, що в одночасному виверженні десятка вулканів немає нічого незвичайного.

Натомість, як зазначив науковець, ажіотаж навколо вивержень створюють ЗМІ, особливо, коли прокидається вулкан, що знаходиться неподалік населеного пункту, або є ефектне відео, що демонструє вулканічну активність.

Зі свого боку Дженні Барклі з Університету Східної Англії відверто заявила, що справа не в тому, що вулкани вивергаються частіше, а в тому, що це частіше стали помічати люди.

Саме такий випадок можна було спостерігати минулого тижня, коли всі ЗМІ наввипередки розповідали про евакуацію невеликого ісландського містечка Гріндавік. Опубліковані кадри показували дороги міста, розбиті вулканічною активністю, а також мешканців міста, які поспіхом забирали свої речі з домівок.

При цьому експерти застерігають, що панічні настрої є зайвими, оскільки і Ісландія – і регіон Грандавік зокрема – є осередком вулканічної активності.

Вулканолог з Даремського університету в Англії Едвард Ллевеллін зазначив, що виверження вулкану Ейяф’ятлайокудль в Ісландії в 2010 році було настільки вражаючим (тоді чи не все авіасполучення ЄС постраждало через дим), що лише згадка про вулкан в Ісландії призводить до підвищеного інтересу. Зокрема, він зауважив, що виверження ще навіть не відбулося, а активність біля Гріндавіка потрапила в усі новини.

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