Понад 20 років на безлюдному острові посеред Дніпра живе українка Лариса. Жінка мешкає на острові без світла, опалення і водопостачання, але її хочуть виселити.

У місці, де Ворскла впадає в Дніпро, розташований безлюдний острів Вишняки, який оточують води Кам’янського водосховища. Лариса Ребриста — єдина людина тут на півтори тисячі гектарів лісу. Зв’язок зі світом тримає завдяки старенькому телефону. Нині її хочуть виселити з острова, однак йти пенсіонерці нікуди.

Про це НСН розповідає з посиланням на відеорепортаж «Полтавської хвилі».

Ларисі Ребристій – 66 років, на острів вона переїхала у 2002-му разом із чоловіком Володимиром, якому запропонували працювати тут єгерем.

У 2006 році чоловік Лариси помер від раку. А жінка так і продовжила жити на острові – їй не було куди повертатися: їхній будинок у селі Ревущине на Полтавщині на той час встигли розтягти “добрі люди”, яких вони пустила жити.

Жити самій серед густого лісу і води Лариса не боїться. Щоб вижити на острові, жінка тримає маленьке господарство – кози, кури та качки. Охороняти хазяйство від диких тварин допомагають собаки.

Коло хати є невеличкий город – там ростуть помідори, полуниця та пару фруктових дерев.

Найважче взимку. Коли лід сковує затоку – база до весниза лишається відрізаною від “великої землі”. Пані Лариса завжди ретельно готується до цього сезону: закуповує борошно, цукор та олію.

Проте через понад 20 років життя на острові жінці загрожує виселення. Як розповіла Лариса, товариство мисливців хоче виселити її, бо вона не має прав на будинок, в якому їй колись дозволили жити. Однак йти пенсіонерці нікуди.

Українка живе на безлюдному острові посеред Дніпра вже 21 рік. Відео

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