Німеччина не буде називати путіна президентом росії – Bild

Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини не буде називати путіна президентом російської федерації. Представник уряду Крістіане Хофман заявила, що “так звані вибори в росії” не були “ні вільними, ні справедливими”.

Про це пише видання Bild, передає НСН.

Хофман акцентувала, що на виборах панувала атмосфера залякування і свободи слова в РФ немає.

“Росія зараз є диктатурою і перебуває під авторитарним правлінням володимира путіна”, – заявила Хофман.

Також політик гостро засудила проведення голосування на окупованих територіях України.

На запитання про те, чи буде влада Німеччини називати путіна “президентом або правителем”, представник МЗС Себастьян Фішер відповів, що останнім часом відомство використовує одне лише прізвище путін, без будь-якого офіційного титулу.

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