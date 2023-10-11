Халід Машал, член-засновник і лідер ХАМАС, закликав мусульман до боротьби проти євреїв по всьому світу начебто у відповідь на ізраїльські бомбардування Сектору Гази. Про це повідомляє Інформатор, передає НСН.

“Настав час джихаду”: лідер ХАМАС закликав мусульман до боротьби проти євреїв по всьому світу

Очільник радикалів заявив, що пʼятниця 13-го жовтня стане “пʼятницею потопу Аль-Акса” (мечеті в центрі Єрусалиму). Окрім цього Машал попросив мусульман прорвати кордон Ізраїля.

Також один з засновників терористичного руху попрохав про фінансову допомогу для своїх бійців. Цю частину акції він назвав “фінансовим джихадом”. Відповідне звернення Машал поширив 11 жовтня, пише журналіст Рачід Хамамі.

“(Машал закликав) виявляти гнів, особливо наступної п’ятниці, в мусульманських країнах, а також серед мусульманської діаспори по всьому світу; він назвав це “п’ятницею потопу Аль-Акса”, він сказав, що це буде посланням гніву сіоністам і Америці” – йдеться у твіті Хамамі.

Такош Машал попрохав політичного тиску з боку мусульманських лідерів і країн задля припинення військових операцій Ізраїля в Газі. Однак найбільш радикальним закликом лідера ХАМАС повʼязаний з проривом кордону Ізраїля та боротьбою з євреями в Йорданії, Сирії та іншиї країнах.

“Він попросив усіх мусульман у всьому світі нести Джихад своїми душами; боротися і бути мучениками за Аль-Аксу. Він хоче, щоб мусульмани боролися проти євреїв, починаючи з мусульман, які живуть у країнах, що оточують Ізраїль: Йорданії, Сирії, Лівані та Єгипті (але також і в інших країнах), щоб вийшли на кордон і намагалися потрапити, кожен своїм шляхом. Він сказав: “Настав час для джихаду, який потрібно застосувати на землі, а не лише в теорії”. Він попросив моджахедів йти довгими караванами, щоб пролити свою кров на землі Палестини”, – додав Хамамі.

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