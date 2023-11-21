Нашестя біженців з росії: посол України розповів, куди переїхали агенти ГРУ

Під час повномасштабної війни України з РФ близько 35 тисяч російських громадян, зокрема, і представники спецслужб переїхали до Аргентини. Про це заявив посол України в Аргентині Юрій Клименко, передає НСН.

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Юрій Клименко зауважив, що до росіян в Аргентині місцеві жителі ставляться стримано і з насторогою.

“Більшість росіян так чи інакше асоціюються з країною-агресоркою. Звісно ж, є категорія аргентинців, які з певним співчуттям ставляться до деяких росіян, які, як вони вважають, були вимушені втікати від переслідувань кремлівського режиму”, — розповів Юрій Клименко.

Про представників російських спецслужб

Серед 35 тисяч росіян, які сюди прибули, Клименко впевнений, що є представники російських спецслужб, які намагаються краще закріпитися на аргентинській території та зміцнити свої позиції в Латинській Америці.

Він зазначив, що більшість із російських громадян в Аргентині є доволі фінансово забезпеченими. Вони не працюють, живуть у доволі комфортних умовах, переважно не володіють іспанською мовою.

За словами посла, росіяни, що прибули, якихось пільг для себе не мають. Але вони користуються можливостями, які можуть отримати від аргентинської системи.

“Наприклад, я згадував про жінок, які приїжджають сюди народжувати. Вони можуть скористатися певними можливостями аргентинської системи охорони здоровʼя. І така кількість людей, що потребує медичного обслуговування, стає доволі високою. Стало очевидним уже певне навантаження на аргентинську систему охорони здоровʼя”, — розповів Юрій Клименко.

Підробляють документи

Більшість росіян на певному етапі звертається із запитом щодо дозволу на проживання.

“Почастішали випадки, коли при наданні запиту на продовження перебування в Аргентині представники Росії надають підробні документи. І це, звісно, впливає на ухвалення рішень щодо продовження їхнього перебування в Аргентині.

Про російський великодержавний шовінізм

Посол України в Аргентині наголосив на одній характерній рисі росіян, яка є помітною.

“Це російський великодержавний шовінізм, який простежується у їхній поведінці й тут. І цей великодержавний шовінізм не так тут стосується українців… Тут він має інші прояви. Це стосується ставлення до представників Латинської Америки, передусім пересічних аргентинців. Тобто це така зверхність щодо місцевого населення”, — пояснив посол України в Аргентині

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