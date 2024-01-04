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Над країнами Європи погіршується сигнал GPS через російську РЕБ у Калінінграді

Над країнами Європи погіршується сигнал GPS

Над європейськими країнами фіксуються збої сигналу GPS – причиною, ймовірно, є те, що російська федерація використовує базу радіоелектронної боротьби у Калінінградському регіоні. Про це заявив член дослідницької мережі Mastodon, передає НСН.

Над країнами Європи погіршується сигнал GPS через російську РЕБ у Калінінграді

За даними дослідника, з 15 грудня над південною частиною Балтійського моря літаки страждають від навігаційних помилок, то вмикаючись, то вимикаючись.

“Здається, я знайшов місцезнаходження Балтійського глушителя. У Калінінграді, росія”, – заявив він.

Член дослідницької мережі пояснив, що побудувавши графік передбачуваної максимальної дальності дії перешкод для кожної поганої позиції, вони виділили одну область, яка виділяється – Калінінград.

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