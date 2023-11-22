На компанію Sony подали позов одразу 9 мільйонів людей: відомо причину

Компанія Sony може стикнутися з масовим позовом на суму до 7,9 мільярдів доларів США за звинуваченнями у зловживанні своїм панівним становищем. Про це повідомляє видання Reuters, передає НСН.

На компанію Sony подали позов одразу 9 мільйонів людей

Минулого року проти Sony Interactive Entertainment (SIE) було подано позов від імені майже 9 мільйонів людей у Великій Британії, які придбали цифрові ігри або додатковий контент через магазин PlayStation Store від Sony.

Зазначається, що компанія зловживала своїм домінуючим становищем, вимагаючи, щоб цифрові ігри та доповнення купувалися і продавалися тільки через PlayStation Store, який стягує 30% комісію з розробників і видавців.

У позові стверджується, що через це клієнти платили за ігри та додатковий контент вищу ціну, ніж вони могли б заплатити. Натомість юристи Sony стверджують, що справа була “хибною від початку до кінця”, і заявили, що вона має бути закрита.

Однак апеляційний трибунал дозволив продовжувати розгляд справи. Вирок у цій справі може стати першим кроком до компенсації для споживачів. Sony поки не відповіла на це рішення.

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