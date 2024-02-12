На аеродромі в Сирії навчають російських операторів дронів – ГУР

На аеродромі Шайрат в Сирії навчають російських операторів дронів в війні проти України. Зазначається, що їх тренують саме на безпілотниках іранського виробництва. Про це повідомляє ГУР, передає НСН.

На аеродромі в Сирії навчають російських операторів дронів

Зауважено в Головному управлінні розвідки, що росіяни проходять навчання у Ліванській поліції Хезболли та “Іранській революційній гвардії” на території військового аеродрому Шайрат у Сирії.

“Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БпЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad. Очолює військові навчання один із командирів “Хезболли” Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників”, — додали в українській розвідці.

Крім того, разом з російськими окупантами навчання на БпЛА проходять й найманці-сирійці, яких РФ планує задіяти у війні проти України.

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