“Ми повинні бути обережними”: у Болгарії стурбовані словами путіна про Чорне море

Слова путіна про те, що все узбережжя Чорного моря раніше було російським, видає його імперські амбіції за рахунок кількох країн, які зараз знаходяться в Європейському Союзі. Про це заявив прем’єр-міністр Болгарії Микола Деньков на другому дні саміту ЄС у Брюсселі. Пише Euractiv, передає НСН.

У Болгарії стурбовані словами путіна про Чорне море

“Певною мірою це не є чимось новим, але, з іншого боку, ми повинні серйозно ставитися до таких заяв, тому що якщо раніше вони звучали просто як слова, то з недавніх пір вони виглядають як план дій, тому, дійсно, ми повинні бути дуже обережні”, – сказав він.

Деньков вважає, що Болгарія повинна уважно дивитися на наступні кроки РФ і інтегрувати свою армію в структури НАТО.

“Багато людей, в тому числі і я, кажуть, що ми повинні бути готові, і я сподіваюся, що болгарське суспільство зрозуміє, що ми повинні бути пильними в цьому сенсі… Ми повинні бути готові до того, що, не дай Бог, щось трапиться”, – додав прем’єр.

Відповідаючи на питання, чи буде росія використовувати велику кількість россян, які проживають в Болгарії, для територіальних претензій, він сказав, що не став би проводити такий зв’язок.

Видання зазначає, що близько 300 тисяч громадян РФ придбали нерухомість в Болгарії, в основному на узбережжі Чорного моря.

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