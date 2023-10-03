Мінськ зробив тривожну заяву: Лукашенко підняв армію

У Білорусі розпочалися раптові перевірки військової готовності. Перевіряють особовий склад, техніку та авіацію. Про це повідомляє Телеграф, передає НСН.

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Повідомляється, що в ході цих заходів заплановано пересування військової техніки та особового складу дорогами загального користування у Мінській та Вітебській областях.

Також під час перевірки передбачається залучення авіації на користь підтримки дій сухопутних військ.

“Перевірка носить комплексний характер і дозволить визначити готовність військових частин та підрозділів виконувати завдання за призначенням. Війська в найкоротші терміни здійснять марші до призначених районів, з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки. Крім того, військова та спеціальна техніка буде перевірена контрольними пробігами, в тому числі по пересіченій місцевості”, — повідомляє прес-служба Міноборони РБ.

Як зазначає моніторинговий паблік “Білоруський гаюн”, вищевказана інформація може говорити про те, що до перевірки будуть залучені в першу чергу підрозділи Північно-Західного оперативного командування ЗС РБ (СЗОК), до складу якої входять в т.ч. 19-та та 120-та механізовані бригади.

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