Під час виступу міністра закордонних справ росії Сергія Лаврова на засіданні ОБСЄ деякі делегати покинули зал. Повідомляє “Радіо Свобода”, передає НСН.

Лаврова принизили під час виступу на засіданні ОБСЄ

Зазначається, що запрошення Лаврова на саміт зустріло негативну реакцію з боку деяких країн. Серед країн, що бойкотували захід, були Литва, Латвія, Естонія, Польща та Україна.

Також зазначається, що топ-дипломати США та ЄС не були присутні на засіданні, вони відвідали лише вечерю напередодні, на яку, у свою чергу, не потрапив Лавров. На самому сесійному засіданні їх представляли заступники.

Лаврова принизили під час виступу на засіданні ОБСЄ (відео)

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