Північна Корея висміяла Південну Корею за її тривогу з приводу артилерійських обстрілів Пхеньяном буферної зони між країнами, заявивши, що ці навчання були інсценуванням.

Як пише Newsweek, Кім Йо Чжон, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, заявила, що обстріл, про який повідомляв Сеул, насправді був підірваним вибуховим порохом, призначеним для імітації звуку 130-міліметрових снарядів. Передає НСН.

КНДР заявляє, що обдурила Південну Корею фейковими артилерійськими обстрілами

Як повідомляється, у п’ятницю, 5 січня Південна Корея звинуватила КНДР у вистрілі близько 200 артилерійських снарядів уздовж їхнього фактичного морського кордону, оголосивши евакуацію на двох сусідніх південнокорейських островах.

Водночас Генеральний штаб північнокорейської армії заявив, що її війська провели “обманну операцію з імітації обстрілу”, після чого було випущено загалом 88 снарядів у води поблизу розмежувальної лінії Жовтого моря. У заяві сказано, що навчання не становили жодної загрози для Південної Кореї.

“КНА не випустила жодного снаряда у відповідні води [в суботу]… Військові гангстери [Південної Кореї] швидко заковтнули наживку, яку ми кинули”, – заявила Кім.

Кім похвалилася, що нібито “обманна операція” мала на меті перевірити точність південнокорейських засобів виявлення. Вона знову попередила, що Північна Корея негайно завдасть військового удару по своєму південному сусідові в разі “навіть незначної провокації”.

Водночас об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї висміяв заяву Кім як “комедійну, вульгарну пропаганду”, спрямовану на підрив довіри південнокорейців до своїх збройних сил.

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