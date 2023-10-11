Проблема клопів поступово розширюється, і Велика Британія дуже можливо стає новим об’єктом для цих шкідників. За певними даними, епідемія комах розповсюджується аж до північних районів Манчестера, що викликає серйозну тривогу серед експертів. Про це повідомляє Daily Star, передає НСН.

Клопи атакують Європу: паразити “подорожують” у валізах та одязі

До міської ради англійського містечка Лутон стали частіше надходити скарги на моторошних комах.

“Служба боротьби зі шкідниками наразі отримує тривожну кількість викликів щодо клопів щотижня”, – заявило самоврядування.

Міська рада опублікувала рекомендації, як підготувати свої домівки до “лікування”. Однак вони попередили, що немає “безмежних ресурсів” для вирішення проблеми.

Наталі Бунгай з Британської асоціації боротьби зі шкідниками (BPCA) сказала, що сезонне збільшення чисельності комах, оскільки більше людей подорожує в літні місяці, не є чимось незвичайним.

“Під час Covid-19 стався спад через відсутність глобальних подорожей. Тож будь-яке збільшення зараз може бути поверненням до нормального стану речей, коли всі знову можуть вільно подорожувати”, – пояснила вона.

Після спалаху у Франції, британці бояться, що вони наступні. Цього тижня в Манчестері помітили маленьку комаху, яка повзала по вікну автобуса, лише через кілька днів після того, як пасажирка лондонського метро побачила клопа на своїй нозі. Однак пізніше Адам Джусон з компанії Merlin Environmental, що займається боротьбою зі шкідниками, спростував твердження, що комаха насправді одна з клопів.

Фотографію жука в автобусі було завантажено на X (Twitter) із підписом: “Швидко зробіть що-небудь із цим”. Компанія FirstBus, яка керує службою громадського транспорту, відповіла: “Це справді хвилює, і ми приносимо свої вибачення”.

Експерти вважають, що Британія не готова до нашестя постільних клопів, пише видання Daily Mail. Професорка Люсі Істхоуп, яка працювала над реакцією на глобальні події, включаючи атаки 11 вересня та 7 вересня, пожежу в Гренфелл-тауер і COVID-19 , висловила суворе попередження на тлі зростаючих побоювань.

“Я кажу вам… Британія не готова до епідемії постільних клопів. Щоб позбутися від них, має пройти багато часу. Викинути матрас недостатньо”, – написала професорка на своїй сторінці у Х.

Коментарі професорки Істгоуп надійшли після того, як мер Лондона Садік Хан заявив, що ця проблема є “справжнім джерелом занепокоєння”. Він зв’язався з офіційними особами в Парижі після того, як французьку столицю охопив спалах комах, про присутність яких повідомлялося в школах, потягах, лікарнях і кінотеатрах.

Раніше ми писали: Японські вчені знайшли мікропластик в хмарах: наскільки це небезпечно