Хакери зламали базу даних РФ про сотні мільйонів авіаперельотів – подробиці

Українські хакери зламали базу даних російської системи бронювання “Сірена-Тревел”. Вони отримали інформацію про 3,4 млрд телефонних номерів і 664 млн рейсів. Про це повідомляє “Українські новини”, передає НСН.

Хакери зламали базу даних РФ про сотні мільйонів авіаперельотів

Український проект KibOrg повідомив про злам бази даних російської компанії «Сірена-Тревел», організований угрупуванням Muppets.

«Тепер шукати інформацію про росіян, у тому числі тих, хто любив літати за сім’єю Навальних, щоб їх отруїти, стало ще легше», – заявили KibOrg.

У двох отриманих базах, як пишуть хакери, містяться майже 3,5 млрд записів про номери телефонів пасажирів і 664,6 млн записів з особистими даними пасажирів, номерами рейсів, маршрутами, тарифами, даними про вартість квитків і так далі. Дані охоплюють період із 2007 по 2023 рік.

Хакери також виклали в мережу два “пробники” баз. У них журналістам вдалося виявити, наприклад, дані про перельоти колишнього глави МЗС Австрії та екс-члена ради директорів “Роснефти” Карін Кнайсль, яка переїхала до Росії влітку 2023 року. Дані про її пересування збігаються з публічними повідомленнями Кнайсль про політ на економічний форум з Петербурга до Владивостока 10 вересня цього року.

На злив також звернув увагу учасник команди Олексія Навального Георгій Албуров. Він пише, що зміг переконатися в справжності бази, звіривши дані про нещодавній переліт близької до Володимира Путіна Аліни Кабаєвої з Мінська до Москви.

Джерело у хакерському угрупуванні розповіло журналістам, що KibOrg не планують викладати всю базу у відкритий доступ. Вони розглядають два варіанти подальшої роботи з даними: створення бота, який агрегуватиме дані із баз за гроші, або передача баз Збройним силам України. Також хакери можуть поділитись відомостями з журналістами-розслідувачами.

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