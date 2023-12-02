Як Кремль придушує протести дружин військових – британська розвідка

У керівництві росії ймовірно зростає занепокоєння через протести сімей мобілізованих росіян і вони шукають способи їх врегулювання. Про це повідомляє британська розвідка, передає НСН.

Як Кремль придушує протести дружин військових

Розвідка повідомляє, що після нещодавніх невеликих демонстрацій у Москві російський уряд робить кроки для запобігання подібним подіям у майбутньому.

Аналітики вказують на те, що вивчення незалежних російських ЗМІ та заяви дружин протестувальників показують: сім’ям тепер пропонують значні грошові компенсації за мовчання.

Також повідомляється, що група дружин мобілізованих випустила маніфест проти безстрокової мобілізації. За кілька днів їх почали звинувачувати у створенні фейкової організації.

“Російська влада особливо побоюється протестів сімей тих, хто був мобілізований з вересня 2022 року і вже понад рік перебуває на фронті”, — йдеться у повідомленні.

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