Дрон атакував будівлю адміністрації Бєлгорода в РФ: що відомо (фото)

Сьогодні, 12 березня, дрон атакував будівлю адміністрації Бєлгорода в РФ. Повідомляють, що внаслідок удару пошкоджено фасад, вибито кілька шибок і двері. Про це стало відомо з повідомленнь російських Telegram-каналів. Пише Уніан, передає НСН.

Дрон атакував будівлю адміністрації Бєлгорода в РФ

Губернатор Бєлгородської області, В’ячеслав Гладков, підтвердив інцидент та зазначив, що двоє людей постраждали. Одна з жінок отримала осколкові поранення, а інша – контузію. На щастя, обом надається вся необхідна медична допомога.

“Унаслідок вибуху в будівлі вибито вікна, посічений фасад. На місці працюють усі оперативні служби”, — додав він.

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