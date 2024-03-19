Деякі українці можуть втратити захист у Чехії до кінця березня: кого це торкнеться

Ті, хто не встиг зареєструватися онлайн до 15 березня, можуть втратити захист у Чехії після 31 березня 2024 року. Можна подати заяву на захист повторно, але автоматично його не поновлять.

Про це повідомили на сторінці чеського МВС для українських біженців Naši Ukrajinci, передає НСН.

Якщо людина не продовжила тимчасовий захист під час онлайн-реєстрації, він дійсний лише до 31 березня 2024 року, зазначають у відомстві.

Після закінчення терміну дії можна повторно подати заяву на його отримання в одному з відділень Крайових центрів допомоги Україні (KACPU).

“Зверніть увагу, що буде проведено новий розгляд підстав для надання тимчасового захисту, так само, як і у випадку подачі першої заяви. Той факт, що ви отримали тимчасовий захист в минулому, не є підставою для його повторного надання”, – попереджають у МВС Чехії.

Також слід врахувати, що якщо людині знову нададуть тимчасовий захист, це не означає, що вона повторно матимете право на державну допомогу, наприклад, на оплачуване державою медичне страхування.

Українці, які хочуть подати заяву на отримання тимчасового захисту у Чехії, можуть звертатися до Крайових центрів допомоги Україні (KACPU) у 12 регіонах та місті Прага.

Для отримання екстреного житла можна звертатися у пункти двох міст:

Ostrava, Dr. Malého 1356/17 (тел. +420 771 288 779);

Брно, Hněvkovského 30/65 (тел. +420 770 132 569) – до 1 квітня.

Водночас про довготривале гуманітарне житло можна просити лише у KACPU в місті Острава (за тією самою адресою).

Раніше ми писали: Польща продовжила колективний захист для українців: які є права