Росія, ймовірно, готується до проведення практичного ядерного випробування. Метою цього може бути спроба налякати Захід і продемонструвати рішучість кремля. Про це повідомляє Reuters, передає НСН.

Чи проведе РФ ядерні випробовування: які справжні наміри кремля

Минулого путін заявив, що російський парламент має розглянути питання про відкликання москвою ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Це потрібно нібито для того, аби відобразити позицію США, які так і не ратифікували документ. Однак аналітики припускають, що росія справді може вдатися до ядерних випробувань.

Директор із питань розповсюдження та ядерної політики лондонського аналітичного центру RUSI Метью Гарріс зазначив, що ядерні випробування “були б сильною формою сигналу”, щоб ядерна загроза була більш очевидною, демонструвала рішучість москви і викликала страх.

На противагу свій сумнів, що москва справді вдастся до ядерних випробувань, висловив колишній радянський і російський дипломат Микола Соков, який нині є старшим науковим співробітникам Віденського центру роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї. За його словами, такий крок був би занадто серйозною ескалацією, яка призвела б до фактичного застосування ядерної зброї.

“На даний момент я вважаю ядерне випробування малоймовірним, але ситуація дуже напружена, і ескалація не є неможливою”, — заявив Микола Соков.

На його думку, російське ядерне випробування могло би бути частиною російської стратегії, якби війна в Україні пішла для москви за дуже поганим сценарієм. Соков вважає, що зараз кремль має іншу мету.

“Фокус полягає в тому, щоб наблизитися до ядерного випробування, але уникнути його — змусити супротивника зробити крок назад, щоб США і НАТО подумали: “Чи справді це того варте?” Змінити розрахунок витрат і вигод”, – сказав Соков.

Експерт зазначив, що справжній ризик полягає в тому, що “ви просто можете втратити контроль над подіями”, а логіка ескалації може змусити путіна застосувати ядерну зброю в тому сценарії, який він від початку не планував і не хотів.

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