Чому росія не може збільшити виробництво артснарядів – експерт

Російські окупаційні війська дедалі частіше скаржаться на брак боєприпасів – так званий “снарядний голод”. Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що росія вже не має можливості та ресурсів для збільшення свого потенціалу. Про це пише Уніан, передає НСН.

Чому росія не може збільшити виробництво артснарядів

“Вони намагаються збільшити виробництво снарядів, але все залежить від багатьох факторів – чи є в них достатньо ліній для виробництва. Потрібно будувати нові лінії виробництва. Те, що вони там влаштували три зміни, нічого не означає. Ти можеш поставити хоч 100500 цих змін, але якщо в тебе лінія виробництва технічно та технологічно обмежена, то ти не зробиш більше”, – сказав Коваленко.

На думку експерта, росії бракує капіталовкладень і часу, щоб промисловість стала ефективною.

“Технічно – мається на увазі самі лінії на підприємствах, а технології – це речі, які РФ отримує, вони не всі виробляються у РФ. Наприклад, одним з постачальників пороху до РФ є Китай. У росії немає такої кількості пороху, яке могло б задовольнити виробництво навіть 1,5 мільйона боєприпасів. Тому, якщо говоримо про збільшення, то це збільшення постачання і цих елементів. Тому це для них проблематично насправді”, – додав Коваленко.

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