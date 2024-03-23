Чого чекати від путіна після теракту в ТЦ Крокус Сіті: чотири сценарії від розвідки

В п’ятницю, 22 березня, в ТЦ Крокус Сіті у Підмосков’ї стався теракт. Станом на 13:00 суботи вже підтверджено загибель 150 осіб. Ця подія може спонукати президента росії володимира путіна до надання силовикам більших повноважень і не тільки.

Про це розказав представник ГУР МОУ Андрій Юсов. За його словами, існує чотири можливих сценарії розвитку подій, які “зіграють на руку” кремлівському диктатору. Передає НСН.

Юсов зауважив, що путін буде шукати в теракті “український слід” і це стане ще однією “казкою пропаганди”. Адже таким чином, він запевнить народ у “нелюдяності” українців та буде ще одна причина, яка виправдає збройну агресію на території України.

Теракт у “Крокус Сіті Холі” стане плацдармом, на думку Юсова, для можливих спроб зниження натиску на РФ.

“Росія може постати жертвою на міжнародній арені. путіну це буде вигідно”, — зауважив аналітик.

Тобто диктатор може “давити на жалість” Заходу і своїх союзників, підкріплюючи своє і так хитке положення.

Окрім цього, Юсов додав, що теракт може спричинити розширення повноважень силовиків. До подій 22 березня путін і так розганяв усі непотрібні йому мітинги силою спецпризначенців. Тепер же їх обов’язки розшириться, нібито задля захисту РФ.

І четвертим вірогідним сценарієм є те, що путін може ще більше тиснути на залишки громадянських свобод.

“Будь-які мітинги проти кремлівської влади будуть сприйматися як тероризм, який швидко присікатиме спецагентура”, — сказав Юсов.

На думку аналітика, події у “Крокус Сіті Холі” також можуть бути провокацію Кремля, адже цей інцедент дасть путіну ще більше свободи. Він може посилювати свою тиранію під виглядом “захисту російського народу”, і одночасно, заявляючи усьому світу, що росія стала жертвою тероризму.

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