Через російські дрони Румунія переміщує ППО до кордону з Україною – подробиці

Румунія переміщує ППО ближче до населених пунктів на березі Дунаю біля кордону з Україною, де російські безпілотники атакували зернові склади. Про це повідомляє Укрінформ, передає НСН.

Через російські дрони Румунія переміщує ППО до кордону з Україною

«Ці заходи разом із розгортанням чотирьох додаткових американських винищувачів F-16 та розширення забороненої для польотів зони є ознакою зростаючого занепокоєння в Румунії та альянсу НАТО щодо того, що війна в Україні може перейти на їх територію», – йдеться у матеріалі Reuters.

Невдовзі після виходу із Чорноморської зернової угоди 17 липня Москва почала націлюватися на українські порти та склади уздовж Дунаю, намагаючись перекрити основний альтернативний шлях експорту української сільськогосподарської продукції.

Серед цілей були українські порти Ізмаїл та Рені, обидва розташовані через Дунай від території Румунії.

«Поодинокі випадки приземлення частин безпілотників у Румунії підкреслюють ризик непорозуміння між Росією та НАТО, що спонукає румунські збройні сили посилити безпеку в цьому районі, щоб захистити цивільне населення», – зазначили джерела.

Вони також заявили, що не знають жодного випадку, коли повністю справні російські безпілотники входили в повітряний простір Румунії, і що три відомі випадки падіння дронів або їх уламків усередині країни не були пов’язані з вибуховими речовинами.

Поінформовані джерела також зазначили, що причина збільшення помилок російської армії може бути пов’язана з нещодавньою зміною тактики РФ у веденні війни проти України.

6 вересня в Румунії повідомили, що знайшли на своїй території уламки, ймовірно, дрона. Уламки знайшли в Тулчі (жудець), на березі Дунаю, неподалік села Чаталча.

9 вересня Міністерство оборони Румунії заявило про нові фрагменти безпілотника, подібного до тих, які використовували російські військові, які були знайдені на території країни.

Раніше 13 березня у румунському муніципалітеті Думітра, трохи більше ніж за 100 кілометрів на південь від українського кордону, було виявлено безпілотний літальний апарат, найімовірніше російського походження.

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