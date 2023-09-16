Україна зможе проводити більше атак на російські кораблі – Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна зможе проводити більше атак на російські кораблі

Про це він заявив у коментарі Reuters, передає НСН.

«Безпілотників буде більше, атак буде більше, російських кораблів буде менше. Це точно», —сказав Федоров 15 серпня.

Він зазначив, що у 2023 році виробництво безпілотників в Україні зросло більш як у 100 разів порівняно з минулим роком.

«Я думаю, що до кінця цього року, якщо порівнювати з попереднім, це збільшення буде приблизно в 120-140 разів», — вважає міністр.

Україна зможе проводити більше атак на російські кораблі

За словами очільника Мінцифри, Україна випробовує системи штучного інтелекту, які можуть локалізувати цілі та направляти на них безпілотники, навіть якщо зв’язок порушений засобами радіоелектронної боротьби.

«На цей час це все на стадії тестування, але деякі дрони, які ми купуємо, використовують ШІ для розпізнавання цілей. У лісі він може виявити ціль і розпізнати, чи це людина, танк чи певна машина. Ці технології активно використовуються», — резюмував міністр.

Що передувало?

Цього тижня Україна здійснила кілька атак із використанням морських безпілотників і ракет на російський Чорноморський флот у тимчасово захопленому Криму та навколо нього.

Україна нещодавно взяла на себе відповідальність за атаки на Крим, хоча раніше прямо не підтверджувала свою причетність до вибухів на військових об’єктах там, указує Reuters.

росія визнала українську атаку, яка цього тижня пошкодила військовий корабель і підводний човен. Але там заявили, що відбили всі атаки морських безпілотників.

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