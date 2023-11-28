Білорусь біля кордону з Україною будує ціле військове містечко: все що відомо

Білорусь зводить військове містечко поряд із кордоном України. Поселити там нібито збираються бійців місцевих Сил спеціальних операцій. Про це повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн”, передає НСН.

Білорусь біля кордону з Україною будує ціле військове містечко

Активісти зазначають, що перші відомості про це з’явилися ще влітку 2023 року. Так, згідно з планом білоруської державної інвестиційної програми на 2023 рік, у Гомельській області планується зведення полігону та військового містечка.

Попередньо, як з’ясував “Беларускі Гаюн”, місцем будівництва нібито буде комплекс закинутих дитячих таборів, розташованих в урочищі біля села Нова Буда у Гомельському районі.

І вже почали з’являтися нові підтвердження цьому. Як зазначають активісти, 16 жовтня ВАТ “Гомельський домобудівний комбінат” опублікував тендер “Вибір субпідрядної організації на виконання будівельних робіт (вирубування дерев та чагарників, обробка деревини, корчування пнів, навантаження та перевезення вантажів (відходів)) по об’єкту “Будівництво військового містечка області”. Військове містечко. 1-ша черга будівництва”.

Передбачувана вартість робіт 362 684.58 білоруських рублів ($ 116 995), терміни її виконання – з жовтня до 15 грудня 2023 року. 19 жовтня мали відбутися переговори між замовником та потенційними підрядниками. З того часу нової інформації про реалізацію тендеру не публікувалося.

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