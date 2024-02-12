Байден проводитиме виборчу кампанію у TikTok попри чинну заборону: деталі

Команда президента США Джо Байдена планує проводити виборчу кампанію у TikTok, незважаючи на раніше введену главою Білого дому заборону щодо використання цієї платформи на федеральних пристроях.

Про це повідомило агентство Associated Press, передає НСН.

Байден проводитиме виборчу кампанію у TikTok попри чинну заборону

Зазначається, що сам Байден особисто не буде користуватися соцмережею, так само як і інші члени його адміністрації. Замість цього акаунт BidenHQ буде повністю управлятися командою виборчої кампанії, яка прагне залучити молоду аудиторію.

В першому відео президента США у TikTok показали, як його питають про фінальну гру сезону в професійному американському футболі — Супербоул.

Журналісти нагадали, що федеральна комісія зі зв’язку Сполучених Штатів попереджала, що власник TikTok компанія ByteDance може надавати КНР особисті дані користувачів.

Раніше Байден заборонив використання TikTok майже 4 мільйонам співробітників федерального уряду на пристроях, що належать відомствам, з обмеженими винятками для представників правоохоронних органів та національної безпеки.

Представники виборчої кампанії глави Білого дому поінформували, що вживають передові заходи безпеки й впроваджують протоколи безпеки, але не конкретизували про що саме мовиться.

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