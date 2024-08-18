ЗСУ знищили ще один міст у Курській області – через нього окупанти отримували постачання (відео)

ЗСУ знищили ще один міст у Курській області. Українська авіація продовжує позбавляти окупантів логістичних спроможностей.

В Курській області РФ українські пілоти знищили ще один міст.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, передають “Новини України – НСН”.

Він розповів, що авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій.

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Телеграм-канал публікує відео результативного повітряного удару по мосту на території РФ.

В повідомленні не вказується, який саме міст вдалося вразити українським пілотам.

Тим часом радник міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко повідомив, що йдеться про руйнування другого мосту через річку Сейм в Курській області:

“Залишився останній. Все це ставить росіян перед вибором. Або по суті здати/втопити в річці власне угрупування, або відійти за Сейм”.

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