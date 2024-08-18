В Берліні відреагували на інформацію в мережі про те, що ЗСУ могли використовувати німецькі танки та БМП під час операції у Курській області.

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер в інтерв’ю SRF, передають “Новини України – НСН”.

Політик зауважив, що зброю передавали під відповідальність Києва. Німецька техніка використовується в інтересах оборони України, зауважив Лінднер.

Зброю передавали під відповідальність Києва – в Берліні відреагували на використання німецької техніки у Курській області

“Зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону”, – заявив міністр.

Вато зауважити, що німецьке видання Bild, проаналізувавши одне з відео з Курської області, повідомило, що на кадрах помітили інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1. На цій техніці був символ українських військ. Також на ній помітили німецькі бойові машини піхоти Marder.

Як ми розповідали раніше, ЗСУ знищили ще один міст у Курській області. Українська авіація продовжує позбавляти окупантів логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій.

Тим часом радник міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко повідомив, що йдеться про руйнування другого мосту через річку Сейм в Курській області:

“Залишився останній. Все це ставить росіян перед вибором. Або по суті здати/втопити в річці власне угрупування, або відійти за Сейм”.

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