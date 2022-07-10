Як діяти, якщо банківська картка загубилася за кордоном – поради

Сьогодні майже неможливо уявити життя без платіжної банківської картки. Нею зручно розплачуватися в багатьох країнах світу, не обмінюючи валюту. Як діяти, якщо банківська картка загубилася за кордоном

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Дивогляд»

Перш за все, не панікуйте! Сьогодні втрата картки не є проблемою, якщо знати як правильно вчинити одразу після цього.

Існує спеціальний алгоритм дій, дотримуючись якого ви швидко знайдете вихід з цієї ситуації.

Перш за все, перерахуйте кошти на інший рахунок. Чудово, якщо ви маєте іншу активну карту, якою можете скористатися. Якщо ж ні, попросіть про це когось зі знайомих або родичів і переведіть гроші на їхню картку або рахунок. Так ви точно будете впевнені, що вашими грошима не скористаються зловмисники;

Після цього заблокуйте свою втрачену картку. Це можна за лічені хвилини зробити в мобільному додатку вашого банку або ж у чат-боті.

Подбайте про платіжну безпеку. Якщо вам починають надходити sms-повідомлення про те, що з вашою карткою проводять грошові операції (зняття, перерахування, оплата тощо) – не гайте часу і встановіть ліміт. Так шахрай не зможе у скористатися всією сумою одразу і ви матимете час на те, щоб перерахувати всі гроші на надійну картку.

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